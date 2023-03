Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont finalement réalisé un beau rebond

ING (10,53) restait par ailleurs négative de 0,66% après avoir perdu jusqu'à 9,5%, quatre valeurs du BEL 20 terminant dans le rouge avec des reculs de 3,27 et 1,10% en Galapagos (35,47) et UCB (77,56), arGEN-X (336,70) reculant de 0,44% et Umicore (29,25) de 0,07%. Solvay (97,86) avait viré de 1,37% à la hausse, Proximus (8,48) et Ageas (38,97) se distinguant par des rebonds de 3,19 et 2,82% en compagnie de Elia (116,20) et Cofinimmo (81,95) qui remontaient de 2,56 et 1,86%, D'Ieteren (170,80) et Sofina (196,00) de 1,85 et 1,71%. Pour leur retour au sein du BEL 20, Barco (25,88) et Melexis (101,30) s'appréciaient de 0,54 et 1% après de légers replis en matinée. AB InBev (56,41) valait finalement 0,21% de plus que vendredi, les immobilières voyant Aedifica (76,30) et WDP (27,64) regagner 1,33 et 1,10%. Reléguée du BEL 20, VGP (80,60) reculait de 1,8% tandis que Colruyt (25,34) regagnait 0,28%, Bekaert (39,34) et Econocom (3,08) remontant de 2,2 et 3%, KBC Ancora (41,92) et Solvac (105,50) de 2,4 et 3,4%, Lotus Bakeries (6.190) de 2,6%. Celyad (0,832) et Biosenic (0,1314) bondissaient enfin de 9,2 et 5,1%, Oxurion (0,012) regagnant de même 5,2% contrairement à Biocartis (0,626) et MDxHealth (0,2755) qui perdaient 2,5 et 4,2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0720 USD, contre 1,0665 dans la matinée et 1,0640 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 59.100 euros, en recul de 90 euros. (Belga)