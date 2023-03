Communales 2024 - Code électoral communal-une procédure numérisée à 100% pour les élections 2024 à Bruxelles

C'est une des principales avancées du projet d'ordonnance visant à moderniser le Code électoral communal bruxellois, adopté en première lecture par le gouvernement bruxellois, a annoncé lundi le ministre bruxellois en charge des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI). En Région bruxelloise, la « machine à voter » est devenue la règle depuis 1994. Lors des élections de 2012, un nouveau système informatique de vote avait été testé à Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert. Plus simple d'utilisation que la version précédente, ce système a été généralisé à toutes les communes bruxelloises pour les élections de 2018. Néanmoins, a estimé lundi le ministre Clerfayt dans un communiqué, il est encore possible de moderniser le processus électoral grâce à la numérisation de toute une série de procédures. C'est l'objectif du nouveau Code électoral communal bruxellois. Principale avancée : le pointage électronique centralisé des électeurs. Ce système permettra, lors des prochaines élections communales, via une base de données centrale, de cocher les électeurs lorsqu'ils se présentent au bureau de vote. Cet enregistrement électronique met donc fin à l'obligation de tenir manuellement des listes de pointage papier. Aux yeux du ministre des Pouvoirs locaux, cette numérisation offre plusieurs avantages pour les pouvoirs publics: garantie de circulation plus fluide dans le bureau de vote, économie de papier, simplification du travail et réduction des coûts. Mais cette numérisation entraîne surtout un autre avantage pour les citoyens. Puisque toute la procédure de vote sera désormais numérisée, il sera possible de voter dans le bureau de vote de son choix, pour autant qu'il se trouve sur le même territoire que le domicile de l'électeur. (Belga)