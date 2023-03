Création de Masters en médecine - Nouvelles discussions entre ministres ce lundi après-midi, mais sans accord à ce stade

"La réunion fut constructive, mais il n'y a pas de décision encore. Le point sera rediscuté dans les prochains jours", commentait-on lundi en fin d'après-midi auprès du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR). Les ministres de la FWB doivent se retrouver jeudi à l'occasion de leur traditionnel conseil des ministres où le point devrait à nouveau être évoqué. Les partenaires de majorité PS et Ecolo d'un côté, et MR de l'autre, divergent depuis début février sur le sort à réserver à deux demandes de nouvelles habilitations introduites par l'UMons et l'UNamur. Les deux universités demandent à pouvoir organiser à l'avenir un master en médecine, en plus de ceux déjà organisés à l'ULB, à l'UCLouvain et à l'ULiège. PS et Ecolo y sont favorables, mais le MR est contre. Le dossier a mis l'exécutif fédératif sous forte tension après la menace la semaine dernière du président du PS, Paul Magnette ,de constituer une majorité alternative pour valider ces masters si le MR continue à s'y opposer. Ces demandes de l'UMons et de l'UNamur font partie d'un ensemble de 57 nouvelles habilitations introduites par l'ensemble des établissements supérieurs de FWB que le gouvernement est appelé à confirmer à présent. (Belga)