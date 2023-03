Delhaize - Les syndicats "scandalisés" après avoir subi une fouille avant le conseil d'entreprise

Lundi se tenait au siège du distributeur un conseil d'entreprise ordinaire prévu de longe date. Les délégués mandatés à participer à la réunion ont été accueillis par une "rangée de gardes de sécurité". Ces derniers les ont "passablement fouillés" avant qu'ils puissent entrer dans la salle de réunion. Ces mêmes gardes se sont ensuite postés à l'intérieur pour "surveiller", expliquent les syndicats. "De telles pratiques sont tout simplement répugnantes. Jamais dans notre histoire syndicale nous n'avons eu affaire à un tel mépris de la concertation sociale", ont-ils dénoncé, alors qu'un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu demain/mardi au siège. "Nous refusons de participer aux réunions du conseil d'entreprise dans un tel contexte et exigeons que Delhaize change d'attitude", prévient le SETCa. Contactée par Belga, la direction a confirmé qu'elle avait fait appel à des agents de sécurité afin de "favoriser un climat serein et garantir la sécurité de toutes les personnes présentes aux différents conseils d'entreprise". Cette mesure de précaution sera maintenue lors des prochains conseils, y compris celui de demain/mardi, a précisé le porte-parole de l'enseigne au lion, Roel Dekelver. Depuis l'annonce de la direction du groupe alimentaire de franchiser ses 128 magasins intégrés, la grogne monte parmi les syndicats, qui exigent le maintien des magasins intégrés, l'engagement sous contrat des faux indépendants et des recrutements supplémentaires afin de diminuer la charge de travail. La semaine passée, le conseil d'entreprise s'était soldé par un constat de blocage total. Les syndicats se sont accordés sur un plan d'action qu'ils entendent déployer au cours des prochaines semaines. (Belga)