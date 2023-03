Demir à New York pour une Conférence des Nations Unies

Ce Blue Deal définit 748 hectares de zones humides, fait de 14 kilomètres de cours d'eau des zones naturelles et prévoit de récupérer 35 millions de litres d'eau de pluie supplémentaires. Le secrétaire général des Nations Unies ouvrira la Conférence. Mme Demir mène la délégation et prendra la parole au nom de la Belgique et de la Flandre aux côtés de sa collègue, et annoncera un engagement concret, selon un communiqué. Ce voyage des deux ministres flamandes suscite des réactions de l'opposition. "La présence des ministres Demir et Peeters à New York est surtout une opération de marketing pour masquer leur politique de balle à blanc. Mais cela ne protégera pas la Flandre contre de futures catastrophes", a ainsi lancé la députée Mieke Schauvliege (Groen). (Belga)