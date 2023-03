Des étudiants belges remportent pour la 10e fois un prestigieux concours diplomatique

Chaque année, Harvard WorldMUN (Model United Nations) rassemble des jeunes de toutes nationalités et de tous horizons pour aborder des questions qui sont également à l'ordre du jour des Nations unies. Chaque participant représente la délégation d'un pays autre que le sien pendant les quatre jours de la conférence. L'équipe belge, composée d'étudiants issus d'universités de tout le pays dont l'ULB, l'UCLouvain et la KU Leuven, représentait des pays tels que le Guatemala, le Maroc, le Cap-Vert et la Norvège. "Nous avons représenté le Guatemala au sein du Conseil Affaires économiques et financières (ECOFIN) sur la restructuration du marché de l'énergie et l'impact du conflit en Ukraine sur celui-ci. Un sujet brûlant dans un comité où plus de 130 étudiants ont dû batailler, 4 jours durant, pour trouver un consensus en défendant la position de leur pays respectif", expliquent Marie et Charles, membres de la MSB. "Trouver des solutions et des initiatives est déjà un défi, mais défendre ces idées de manière claire, en collaboration avec d'autres, c'est ce que la diplomatie implique et ce qui rend cette expérience si spéciale". L'équipe gagnante n'est donc pas seulement jugée sur ses connaissances en la matière, mais doit également exceller en matière de négociation, de leadership, d'art oratoire et de compromis. La MUN Society Belgium remporte ce prix pour la dixième fois et la troisième année consécutive. (Belga)