Diables Rouges - L'Allemagne privée de Jamal Musiala pour le match amical contre la Belgique

Musiala, 20 ans, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et doit faire une croix sur les deux matches amicaux de l'Allemagne contre le Pérou le samedi 25 mars et contre les Diables Rouges le mardi 28 mars. Pour ce double rendez-vous, la Mannschaft sera aussi privée d'Armel Bella Kotchap qui est remplacé dans le groupe par le défenseur de l'AC Milan Malick Thiaw. L'Allemagne débute au mois de mars une longue série de matches amicaux afin de préparer l'Euro 2024 qu'elle organise et pour lequel elle est automatiquement qualifiée. Avant leur déplacement en Allemagne, les Diables Rouges se rendront eux en Suède le vendredi 24 mars pour leur premier match de qualification. (Belga)