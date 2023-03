Euro U21 2023 - Frank Vercauteren: "Les Diables Rouges auront toujours la priorité"

"On ne va jamais déforcer les Diables Rouges" a répondu très clairement Vercauteren. "Si ce sont des titulaires du noyau A, dans quelle mesure faut-il les renvoyer chez les U21 ? On a déjà une vision, des idées. Ce qui est clair c'est qu'on ne va pas emmener des U21 et les mettre dans la tribune. La priorité est clairement l'équipe A. On va essayer d'avoir le meilleur résultat là aussi (à l'Euro U21), mais les Diables restent la priorité." Le DT national a toutefois ajouté: "Il est difficile de parler trois mois à l'avance. Ce n'est pas parce que des joueurs sont avec les A aujourd'hui qu'ils le seront dans quelques mois". "Après ce "camp" (préparatoire pour les matchs en Suède et en Allemagne, ndlr) on fera une évaluation afin de voir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Dans deux mois, le choix sera peut-être différent et c'est normal pour un entraîneur qui débute", a-t-il conclu en évoquant Domenico Tedesco en charge désormais de la destinée des Diables Rouges. (Belga)