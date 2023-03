Euro U21 2023 - Nicolas Raskin annonce son forfait chez les Diablotins pour le stage en Espagne

Nicolas Raskin, passé cet hiver du Standard aux Rangers, n'était pas sur la feuille de match samedi à Motherwell, où l'équipe de Glasgow s'est imposée 2-4 en championnat. Raskin a été retenu par Jacky Mathijssen pour le stage que les U21 effectuent du 21 au 28 mars en Espagne dans le cadre de la préparation des Diablotins pour l'Euro espoirs qui aura lieu cet été. La Belgique a prévu de jouer deux matchs amicaux en Espagne, contre la République tchèque vendredi et le Japon lundi prochain. L'Euro U21 aura lieu du 21 juin au 8 juillet en Géorgie et en Roumanie. Les Diablotins affronteront en phase de groupes les Pays-Bas, la Géorgie et le Portugal. (Belga)