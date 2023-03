Kenya: gaz lacrymogènes de la police pour disperser une manifestation de l'opposition

Les manifestants ont de leur côté lancé des pierres sur la police anti-émeute et une vingtaine de personnes ont été arrêtées, dont deux députés de l'opposition, selon des journalistes sur place. Dans le plus grand bidonville de la capitale, Kibera, des manifestants ont mis le feu à des pneus. Ce mouvement de protestation contre l'inflation, qui s'est élevée en février sur un an à 9,2% dans le pays d'Afrique de l'Est, avait été interdite dimanche par les autorités pour irrespect du délai légal de dépôt. Il avait été convoqué par l'opposant Raila Odinga, leader du parti Azimio la Umoja, qui continue d'affirmer que l'élection présidentielle très serrée du 9 août 2022 lui avait été "volée" et que le gouvernement de William Ruto est "illégitime". Les organisateurs avaient prévu de marcher vers State House, le palais présidentiel. (Belga)