La Liga - Elche se sépare de son entraîneur Pablo Machin

Machin, 47 ans, est arrivé à Elche en novembre 2022 lors de la trêve de la Coupe du monde. En 12 matches de championnat, l'entraîneur espagnol n'a décroché que deux victoires et n'a pas réussi à sortir le club de la zone rouge. Elche pointe actuellement à la 20e et dernière place en Liga avec 13 points. Le club espagnol se sépare déjà de son troisième entraîneur cette saison. Francisco Rodriguez avait débuté la saison avant d'être remercié au bout de sept matches et son successeur Jorge Almiron n'est resté qu'un mois en place avant l'arrivée de Machin. (Belga)