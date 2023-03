L'abri de nuit de Namur déménage provisoirement après un incendie

Le feu s'est déclaré dans la matinée dans une chambre de l'abri, sur le site des anciennes casernes du Génie, à Jambes. Vraisemblablement causé par une cigarette mal éteinte dans un lit, l'incendie a pu être rapidement maitrisé par les pompiers de la zone NAGE et aucun blessé n'est à déplorer. Néanmoins, en raison des fumées et des dégâts causés par l'eau utilisée par les secours, des travaux de remise en état seront nécessaires dans les prochains jours. Dans l'intervalle, la Ville de Namur et son CPAS ont pris la décision de relocaliser provisoirement l'abri à l'Espace Laloux, situé à quelques centaines de mètres des anciennes casernes. (Belga)