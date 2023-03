Le Printemps numérique relevé d'un spectacle de drones, une première à Bruxelles

Quelque 150 drones illumineront le ciel bruxellois vendredi à 20h30 sur l'esplanade de la colonne du Congrès, explique Paradigm, organisme en charge de la transformation numérique à Bruxelles. Les spectacles de drones représentent "une alternative sécurisée, écologique et silencieuse aux feux d'artifice dont les détonations peuvent causer des stress importants aux animaux, domestiques ou sauvages", selon les organisateurs. Des conférences, des démonstrations, des expériences de réalité augmentée, des immersions artistiques seront au programme du Printemps numérique, qui propose au public de "découvrir tout ce qui se fait de mieux en matière de numérique en Région bruxelloise". Un atelier de création de jeux vidéo sera également organisé. Une quarantaine d'exposants s'installeront vendredi et samedi dans le bâtiment Reset, à Bruxelles. Pour plus d'informations, le programme complet du Printemps numérique se trouve sur le site de l'événement. (Belga)