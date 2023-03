Le Raad voor de journalistiek publie une directive sur l'utilisation déontologique de l'IA

L'utilisation de ChatGPT et d'autres applications d'intelligence artificielle fait actuellement l'objet d'un débat public animé. Il y a deux ans, le RVDJ a entamé une réflexion sur le sujet, qui débouche aujourd'hui sur une directive, faisant du Raad voor de journalistiek l'un des pionniers européens en la matière. La directive stipule que l'IA peut jouer un rôle dans la collecte, l'édition, la production et la distribution des informations, mais que la responsabilité finale de son utilisation incombe aux rédacteurs en chef. Elle insiste également sur l'importance d'une communication transparente sur la production automatisée et la personnalisation des offres d'informations, afin que les utilisateurs sachent clairement quand des informations ont été créées ou sélectionnées sur la base de l'intelligence artificielle. (Belga)