L'Irak fixe au 6 novembre ses premières élections provinciales en dix ans

Ces élections concernent 15 des 18 provinces irakiennes, les trois provinces de la région autonome du Kurdistan d'Irak (nord) n'étant pas concernées. Dans un Irak fédéral, les conseils provinciaux ont un pouvoir relativement important. Ils allouent des budgets dans les secteurs de la santé, des transports ou de l'éducation. Le scrutin du 6 novembre sera le premier du genre depuis 2013. A l'époque, les listes du Premier ministre d'alors, Nouri al-Maliki, étaient arrivées en tête. Les élections provinciales suivantes auraient dû avoir lieu en 2018, mais elles avaient été reportées. Et, un an plus tard, alors qu'un vaste et inédit mouvement anti-pouvoir secouait l'Irak, les protestataires avaient exigé et obtenu la dissolution des conseils provinciaux. Car une partie de l'opposition et de la société civile voit dans ces conseils des nids à corruption. Ces entités, créées par la Constitution de 2005 après la chute du régime de Saddam Hussein, "ouvrent grand la porte à la corruption. Nous refusons qu'ils soient rétablis", a déclaré à l'AFP le député indépendant Alaa al-Rikabi, issu du mouvement de protestation de 2019. (Belga)