Météo - Beaucoup de nuages et quelques pluies pour marquer l'arrivée du printemps

Lundi soir et la nuit suivante, il fera très nuageux à couvert avec parfois de faibles pluies. Sur l'ouest, les précipitations seront plus marquées. Les températures évolueront peu avec des minima de 5 degrés en Ardenne à 9 degrés ailleurs. Le vent sera, quant à lui, toujours modéré de secteur sud à sud-ouest. Mardi, il fera très nuageux avec d'abord de la pluie. Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies avant le retour des nuages accompagnés de quelques averses locales l'après-midi. Les maxima varieront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/ h. Mercredi, il fera très nuageux avec des périodes de pluie à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 8 et 12 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest avec des rafales proches de 60km/ h. Jeudi et vendredi, on notera la persistance d'un temps variable avec des périodes de pluie, des averses et beaucoup de vent soufflant de sud-ouest. Les maxima tourneront autour de 12 ou 13 degrés. (Belga)