Rapport de synthèse du Giec - Le WWF exhorte les gouvernements à tenir compte des avertissements du Giec et à agir vite

Ce rapport met notamment en évidence l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici à 2030 et de 60% d'ici à 2035 pour atteindre un niveau net nul au milieu du siècle et éviter que les températures mondiales ne dépassent le dangereux point de basculement de 1,5 °C. Mais alors que les politiques actuelles sont insuffisantes au regard de ces objectifs, le WWF appelle les dirigeants et dirigeantes "à réduire rapidement les émissions dans tous les secteurs, à intensifier les efforts pour renforcer la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et à protéger et restaurer la nature". "Une élimination accélérée des combustibles fossiles est le meilleur moyen d'éviter que la planète ne dépasse un réchauffement d'1,5 °C et ne risque une catastrophe climatique totale", préconise l'ONG. Le WWF note également que le rapport du Giec met l'accent sur l'importance de la nature et de la conservation, "y compris la nécessité de conserver 30 à 50% des terres, de l'eau douce et de l'océan de la planète pour maintenir la résilience de la biodiversité et des services écosystémiques à l'échelle mondiale." "Nous ne pouvons espérer limiter le réchauffement à 1,5 °C, nous adapter au changement climatique et sauver des vies et des moyens de subsistance si nous n'agissons pas d'urgence pour sauvegarder et restaurer la nature. La nature est un élément non négociable de la solution à la crise climatique", conclut Déborah Van Thournout, porte-parole du WWF-Belgique. (Belga)