Ryanair veut limiter l'impact des grèves des contrôleurs aériens français par une pétition

"Même si nous respectons le droit à la grève, il est tout à fait inacceptable que les passagers européens dont le vol passe au-dessus de la France à destination d'un autre pays soit retardé ou annulé à cause de grèves des contrôleurs aériens français", déplore Eddie Wilson, CEO de Ryanair. "Il est tout aussi injuste que seuls les vols intérieurs français soient assurés en cas de grève." Selon la compagnie irlandaise à bas coûts, on compte déjà 13 jours de grève des contrôleurs aériens français depuis le début de l'année et ces actions ont eu un impact sur un million de passagers "qui ne vont même pas en France". En Belgique, la compagnie estime que 400 vols et 70.000 passagers ont été concernés par la problématique depuis le début de l'année. Ryanair, qui n'a pas souhaité chiffrer d'éventuelles pertes, souhaite que le dossier soit pris en main par la Commission européenne, au nom de la "liberté de mouvement" des citoyens européens. Elle considère qu'un service minimum devrait être assuré dans l'Hexagone afin de ne pas pénaliser les passagers survolant le territoire. "Le trafic dans l'espace aérien français pourrait également être assuré par Eurocontrol (Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, NDLR)", avance le CEO. La compagnie devra atteindre un million de signatures pour que son dossier soit considéré par la Commission. "Nous invitons d'autres compagnies à rejoindre ce mouvement." (Belga)