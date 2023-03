Studio 100 écarte le patron de Plopsa

La maison-mère de Plospa, Studio 100, a désigné une avocate, Me Christine Mussche, pour récolter, en toute confidentialité, les témoignages du personnel et d'anciens travailleurs. Son rapport a été envoyé la semaine dernière aux CEO de Studio 100, Hans Bourlon et Gert Verhulst. Ces derniers n'ont pas voulu faire de commentaires lundi, mais plusieurs sources ont confirmé à De Tijd que Steve Van den Kerkhof quittait Plopsa. Un accord aurait été trouvé, selon le quotidien. L'avocat de M. Van den Kerkhof précise de son côté que son client "n'a pas encore reçu de lettre de licenciement ou de préavis". (Belga)