Deux fois plus de chance de vivre centenaire en Martinique qu'en Belgique

L'analyse de ces zones de longévité permet de mettre en évidence les déterminants qui font vivre plus longtemps et en bonne santé et dès lors "de mettre en place des initiatives publiques ou privées afin de transférer les leçons" au sein de nos sociétés, rappelle l'Université. Le premier janvier dernier, la Martinique comptait environ 400 centenaires pour 350.000 habitants. "Concrètement, Michel Poulain a pu estimer que, entre 1898 et 2022, la probabilité de devenir centenaire était supérieure à 2% en Martinique, soit un nouveau-né sur 40. Ce niveau est similaire à ceux les plus élevés au monde, observés en Sardaigne et à Okinawa (...) et équivaut à plus du double de celui de la Belgique", précise l'UCLouvain. On observe également que les Martiniquais qui restent vivre sur l'île vivent plus longtemps que ceux qui émigrent. Plusieurs facteurs favorisent leur longévité selon les recherches: la génétique (forte sélection liée au contexte de l'esclavage), un climat et un style de vie favorables ainsi qu'une sécurité sociale et des soins de santé qui fonctionnent. (Belga)