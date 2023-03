Diables Rouges - Jérémy Doku, blessé, cède sa place à Johan Bakayoko

Gaucher, évoluant à l'aile droite, Bakayoko, d'origine ivoirienne est né à Overijse, compte trois sélections avec les Espoirs. Il n'a jamais encore été appelé chez les Diables Rouges. Formé comme Doku au RSC Anderlecht, il a rejoint le PSV en juillet 2019. Il a inscrit 5 buts en seize matchs cette saison. Doku, 20 ans, a marqué 2 buts en 12 caps avec les Diables Rouges. Il a manqué huit rencontres de Ligue 1 cette saison en raison de trois blessures différentes. L'ancien Anderlechtois a notamment dû renoncer aux derniers matchs de Rennes le 11 mars à Auxerre et dimanche au PSG en raison d'une blessure aux ischios. "Hier, j'ai appris que ma blessure m'empêchera de participer aux matchs internationaux de cette semaine, mais je serai bientôt de retour", a réagi sur Twitter Doku. "J'ai eu le plaisir de rencontrer le nouveau coach et le nouveau staff et j'espère que c'est le début d'un grand avenir ensemble". En raison de cette blessure, Bruno Génésio, le T1 de Rennes, n'avait pas apprécié la sélection de Doku par Tedesco et l'avait fait savoir. (Belga)