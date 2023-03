Invasion de l'Ukraine - La Russie et la Chine "préoccupées" par la présence grandissante de l'Otan en Asie

"Les (deux) parties sont très préoccupées par le renforcement grandissant des liens entre l'Otan et les pays de la région Asie-Pacifique concernant les questions militaires et celles de la sécurité", ont indiqué MM. Poutine et Xi Jinping, en accusant l'Alliance atlantique de "saper la paix et la stabilité régionale". Moscou et Pékin "sont contre la formation des blocs fermés exclusifs dans la région d'Asie-Pacifique", ont-ils souligné, en dénonçant "l'influence négative de la stratégie des États-Unis guidés par une mentalité de la Guerre froide (...) sur la paix et la stabilité dans cette région". La Russie et la Chine ont également exprimé leur "forte préoccupation" face à d'éventuelles "conséquences et risques pour la stabilité stratégique dans la région d'Asie-Pacifique" en raison des projets de l'alliance entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni (AUKUS) de construire des sous-marins nucléaires. Moscou et Pékin "appellent résolument les membres de ce partenariat à remplir strictement leurs engagements sur la non-prolifération (...) et soutenir la paix régionale", ont-ils déclaré. (Belga)