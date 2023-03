Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine recevra des tanks Abrams américains d'ici l'automne, selon le Pentagone

En coordination avec Kiev, Washington "a pris la décision de fournir le modèle M1A1 du char Abrams", a déclaré le général Pat Ryder, porte-parole du ministère américain de la Défense, à la presse. Cela "nous permettra d'accélérer considérablement les calendriers de livraisons et de fournir cette capacité importante à l'Ukraine d'ici l'automne de cette année", a-t-il ajouté. Selon le porte-parole, les chars donneront à l'Ukraine "une capacité très similaire à celle du M1A2", que Washington avait prévu au départ de fournir, mais a refusé de rentrer dans les détails sur les différences entre les deux modèles. Fournir des chars M1A2 aurait nécessité plus d'une année, selon le général Ryder. L'Ukraine recevra également des systèmes avancés de défense antiaérienne Patriot plus tôt que prévu. "Nous sommes confiants dans le fait que nous serons capables de livrer les (systèmes) Patriot sur la base d'un calendrier accéléré", a déclaré le général Ryder, précisant que des Ukrainiens étaient formés sur le système "plus rapidement qu'attendu, étant donné leur disposition et leur enthousiasme à effectuer la formation". Les États-Unis sont à la tête d'une campagne internationale d'aide à l'Ukraine, après avoir formé rapidement une coalition de dizaines de pays pour soutenir Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022. (Belga)