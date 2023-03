Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine refusera de rencontrer les escrimeurs russes et bélarusses

Le classement pour déterminer les nations qualifiées sera établi durant cette période en prenant en compte les compétitions de Coupe du monde, les championnats du monde et continentaux. Pour le classement individuel, s'ajouteront les résultats dans les épreuves de Grands Prix et satellites. Les entraîneurs et les juges ukrainiens ne participeront pas non plus aux tournois auxquels participent des athlètes russes et bélarusses qui ont été réadmis par la fédération internationale d'escrime (FIA). "Nous considérons cette décision comme choquante et inacceptable, nous avons honte de ce qui est arrivé à la FIE", précisait le communiqué ukrainien après le vote qui entérinait le retour de la Russie et du Belarus. Et d'ajouter: "L'argent d'Alischer Usmanov est devenu plus important que les principes olympiques". La fédération mondiale d'escrime est financée depuis 2008 par l'oligarque russe Usmanov qui a quiité son poste de président de la FIE en raison des sanctions imposées contre lui par l'Union européenne. La fédération d'escrime ukrainienne a en outre appelé au boycott : "Nous appelons la communauté internationale de l'escrime à soutenir l'Ukraine et à ne pas affronter la Russie !" Après la réintégration des Russes et des Bélarusses, la Fédération allemande d'escrime (DFeB) a renoncé à organiser la Coupe du monde de fleuret à Tauberbischofsheim et n'organisera pas non plus d'autres manifestations de Coupe du monde en 2023. La Suède a renoncé également à organiser deux tournois. Le CIO envisage un retour des athlètes des deux pays sur la scène sportive internationale sous drapeau neutre, à condition qu'ils s'engagent clairement en faveur de la Charte olympique et ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine. (Belga)