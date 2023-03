Just Eat Takeaway va supprimer 1.700 emplois au Royaume-Uni

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique de réduction des coûts menée par l'entreprise néerlando-britannique, qui souhaite ainsi "simplifier" son organisation. La société britannique Just Eat employait ses propres livreurs dans six villes. Ce faisant, le service a tenté de se distinguer de la concurrence. Mais aujourd'hui, Just Eat Takeaway déclare également vouloir se débarrasser de son service de livraison avec des "workers" (travailleurs), un statut pour les personnes employées au Royaume-Uni qui ont plus de droits que les freelances (indépendants) mais moins que les employés. Dans un communiqué, l'entreprise explique qu'elle a besoin de "conditions équitables" pour poursuivre son activité, ce qui n'est pas le cas en raison de la concurrence de Deliveroo. (Belga)