L'activiste kényane Elizabeth Wathuti reçoit la chaire Amnesty International de l'UGent

Elizabeth Wathuti s'est dite "réellement excitée" et "honorée" de cette reconnaissance reçue des mains du vice-recteur honoraire de l'UGent Freddy Mortier. "En prenant soin des autres, de la nature, de tout ce qui nous entoure, nous prenons aussi soin de nous", a-t-elle lancé. "Depuis longtemps, la question climatique est traitée à part mais tout est connecté. Protéger notre planète fait que les personnes ont à manger et à boire, nous évitons des problèmes de santé. Nous devons en être toujours conscients." Interrogée par l'agence Belga sur le rapport de synthèse du Giec publié lundi, Elizabeth Wathuti a dénoncé que "le monde ne prend toujours pas les mesures climatiques" nécessaires malgré le nombre de "rapports, d'avertissements, d'informations scientifiques, de la réalité sur le terrain". Pour l'activiste, le nouveau rapport "prouve ce que nous voyons tous les jours en Afrique : la sécheresse de la Corne de l'Afrique entraîne dans la famine des millions de personnes. Dans d'autres parties de l'Afrique, les inondations extrêmes ont un impact majeur sur le quotidien de la population. Nous voyons cette réalité depuis des années et des avertissements tels que ceux de l'Onu (doivent) nous en faire prendre conscience collectivement et nous pousser à l'action." L'UGent remet chaque année sa chaire Amnesty International à une personne qui "apporte une contribution exceptionnelle aux droits humains dans le monde". (Belga)