Manifestations au Kenya: 238 personnes arrêtées, 31 policiers blessés lundi

Selon la police, 213 personnes ont été arrêtées dans la capitale kényane Nairobi et 25 autres dans l'ouest du pays, bastion de l'opposition. La manifestation dans la capitale avait été interdite dimanche par les autorités en raison d'un non-respect du délai de dépôt de la demande d'autorisation. "Nous voulons rappeler à la population que personne n'est au-dessus des lois", a affirmé la police, tout en dénonçant les "manifestations illégales." Selon les forces de l'ordre, 31 de leurs membres ont été blessés. "Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles la violence injustifiée à l'encontre de nos officiers dans l'exercice de leurs fonctions", indique le communiqué. Lundi, un étudiant avait été tué par la police à Maseno dans l'ouest du pays. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, avait appelé ses soutiens à manifester contre l'inflation et le gouvernement et elle les encourage à le faire chaque lundi. Il s'agit des premiers troubles majeurs depuis l'arrivée au pouvoir en août de William Ruto à la suite d'une élection présidentielle très serrée et dont le résultat est contesté par son rival malheureux Odinga. Ce dernier continue d'affirmer que la victoire lui a été "volée" et que le gouvernement Ruto est "illégitime." (Belga)