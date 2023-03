Martina Navratilova annonce avoir vaincu le cancer

En 2010, l'ancienne numéro un mondiale, lauréate de 59 titres du Grand Chelem (18 en simple, 41 en double), avait déjà été soignée pour un cancer du sein. Début janvier, elle a annoncé qu'on lui avait de nouveau diagnostiqué, en novembre, un cancer du sein ainsi qu'un autre à la gorge. La tumeur ayant été détectée à un stade précoce, les chances de guérison étaient élevées. "Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là", dit Navratilova. "Pendant des jours, j'étais complètement paniquée et j'ai craint que ce soit mon dernier Noël. La fameuse "bucket list" me trottait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers différents en même temps ? Je n'ai jamais manqué d'ambition, mais là, ça devenait ridicule. Heureusement, l'abandon n'est pas dans mon ADN. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à me battre". (Belga)