Pro Golf Tour - Lars Buijs termine 11e et premier Belge en Egypte

Lars Buijs a rendu une troisième et dernière carte de 69, à 3 sous le par, avec 5 birdies pour deux bogeys, ce qui lui permet de grimper d'une place au général. Il termine à huit coups du vainqueur, le Français Clément Guichard, qui a décroché sa première victoire sur le Pro Golf Tour, le 3e niveau en Europe après l'European Tour et le Challenge Tour. Giovanni Tadiotto (quatre birdies pour six bogeys) et Arnaud Galand (deux birdies pour quatre bogeys) ont tous les deux rendu une dernière carte de 74, deux au-dessus du par, et terminent à une 46e place partagée avec un total de 221 coups. - Classement final après le 3e tour (par 72): 1. Clément Guichard (Fra) 203=68-70-65 -13 2. Antoine Auboin (Fra) 209=72-70-67 . Mike Toorop (P-B) 209=73-68-68 . Victor Veyret (Fra) 209=68-72-69 . Ayden Verdonk (P-B) 209=68-70-71 ... 11. Lars Buijs (BEL) 211=70-72-69 46. Giovanni Tadiotto (BEL) 221=76-71-74 . Arnaud Galand (BEL) 221=73-74-74 (Belga)