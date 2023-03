Proximus reprend le fournisseur EDPnet qui gardera son entité distincte au sein du groupe

EDPnet a connu des soucis financiers en fin d'année dernière. L'entreprise a demandé et obtenu d'être protégée de ses créanciers. Les discussions autour d'un ajustement de ses dettes n'ont cependant pas porté leurs fruits et le tribunal a donc décidé que les actifs sous contrôle pouvaient être vendus. Proximus, l'un des créanciers, était candidat à la reprise. À ce jour, EDPnet compte environ 46.000 clients pour l'internet fixe et 13.500 pour le mobile. (Belga)