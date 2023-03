Qualifications Euro 2024 - Bart Verbruggen n'est pas "en voyage" scolaire avec les Oranje

Verbruggen n'est pas du tout certain de jouer contre la France, vendredi à Saint-Denis, et contre Gibraltar, mardi à Rotterdam, en matchs de qualification pour l'Euro 2024. "Le coach national m'a dit de regarder attentivement autour de moi", explique-t-il. "Mais je veux aussi me montrer". Avec Jasper Cillessen, Mark Flekken et Bart Verbruggen, Ronald Koeman a fait appel à trois gardiens qui n'avaient pas été sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année dernière. "mais cela est aussi lié aux blessures", a reconnu Verbruggen qui bénéficie des indisponibilités d'Andries Noppert et de Justin Bijlow. "Sinon, j'aurais peut-être été versé chez les Espoirs." Les Pays-Bas ont peut-être trouvé avec Verbruggen l'homme qu'il leur manquait lors des tirs au but. Le gardien du RSCA a arrêté pas moins de trois tirs au but de Ludogorets en barrage de la Conference League. "Je ne sais pas si c'est une de mes spécialités. Mais j'en ai aussi arrêté un lors d'un match de Coupe avec le Lierse", a déclaré Verbruggen, qui porte la lettre C sur ses gants de gardien de but. C est la première lettre du prénom de son père Coen, décédé il y a deux ans. "Il était mon plus grand supporter. Heureusement, il m'a vu partir pour Anderlecht (il y a trois ans, ndlr). Il aurait évidemment aimé vivre cela aussi. Mais grâce à cette lettre sur mes gants, il est toujours un peu présent." (Belga)