Qualifications Euro 2024 - Erling Haaland, blessé, renonce à jouer avec la Norvège contre l'Espagne et la Géorgie

Haaland s'est rendu au rassemblement de l'équipe nationale norvégienne lundi mais des examens ont confirmé sa blessure, survenue en match de Coupe d'Angleterre remporté 6-0 face à Burnley, samedi. Auteur de 3 buts, il avait cédé sa place à la 63e minute. "Il est préférable qu'il soit suivi par son club, a déclaré le médecin de l'équipe nationale, Ola Sand", peut-on lire sur le site de la fédération norvégienne qui a officialisé le forfait. "Erling a eu du mal à comprendre qu'il ne pourrait pas jouer pour l'équipe. Heureusement, il y a encore beaucoup de confiance, de talent et d'unité dans ce groupe pour gagner des points lors des prochains matchs. Nous n'allons pas baisser la tête d'un millimètre, mais continuer à travailler afin d'être prêts au maximum pour samedi et mardi", a déclaré le sélectionneur de l'équipe nationale, Stale Solbakken. Haaland, 22 ans, a disputé 23 rencontres sous sa vareuse nationale et inscrit 21 buts. La Norvège se déplace ce samedi 25 en Espagne et le mardi 28 en Géorgie dans le groupe A. (Belga)