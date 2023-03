TikTok - L'utilisation de TikTok déconseillée aux fonctionnaires des Pays-Bas

Selon un avis du service des renseignements néerlandais (AIVD), il existe "un risque accru d'espionnage" via l'utilisation de TikTok ou autres applications gérées par des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Le gouvernement néerlandais a donc "immédiatement" déconseillé à ses fonctionnaires d'utiliser de telles applications, et précisé qu'il vise à arriver à une "solution structurelle", selon laquelle il leur sera impossible d'utiliser ces applications sur leurs appareils professionnels. "Le gouvernement central doit pouvoir faire son travail en toute sécurité, également via ses appareils mobiles", a déclaré Alexandra van Huffelen, Secrétaire d'État néerlandaise à la Numérisation. "Les questions parlementaires récentes et les développements internationaux nous ont amenés à faire une évaluation minutieuse qui va plus loin que de déconseiller une application", a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué. À terme, le gouvernement veut que tous téléphones professionnels des fonctionnaires soient configurés de façon à ce que seuls les applications, logiciels ou fonctionnalités autorisés au préalable pourront être installés et utilisés. Les Pays-Bas vont donc emboîter le pas au Canada, au Royaume-Uni et aux agences fédérales des États-Unis, qui ont déjà banni TikTok des appareils gouvernementaux en raison d'inquiétudes sur la sécurité des données. La Commission européenne a elle aussi ordonné de bannir l'application de partage de vidéos des appareils de ses employés. TikTok a reconnu en novembre que des employés de sa maison-mère ByteDance en Chine avaient accédé aux informations de comptes d'Américains, mais a toujours nié transmettre ces données aux autorités. L'actuel président des États-Unis Joe Biden a menacé de bannir complètement du territoire l'application, si elle ne se sépare pas de ByteDance. (Belga)