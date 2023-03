Un appel à projets pour mettre en valeur la contribution des Belges d'ascendance africaine

Mme Schlitz déplore que les héros de la décolonisation soient "largement oubliés de l'histoire". "Si les territoires colonisés ont désormais acquis leur indépendance, il reste encore à décoloniser les esprits. (...)" Par cette initiative, "je souhaite rendre hommage aux héroïnes et aux héros africains ou d'ascendance africaine, qui ont œuvré pour libérer leurs peuples, en honorant à notre tour leur mémoire, et en ajoutant à nos espaces publics une trace de cette histoire", explique-t-elle dans un communiqué. Par cet appel à projets "A Nous L'Histoire: Faire vivre l'héritage des Belges d'ascendance africaine", la secrétaire d'Etat souhaite valoriser les artistes, scientifiques, activistes ou intellectuels d'ascendance africaine qui ont contribué à la grandeur de la Belgique. Les projets doivent être soumis avant le 9 mai auprès du SPF Egalité des chances. Une fois approuvés, ils pourront être concrétisés entre le 11 septembre 2023 et le 30 juin 2024. (Belga)