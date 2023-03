Visite d'État en Afrique du Sud - Le couple royal se prépare pour la première visite d'État belge en Afrique depuis 44 ans

Il s'agit de la première visite d'État belge en Afrique du Sud et de la première dans un pays africain depuis 1979, lorsque le roi Baudouin s'était rendu en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Philippe a pour sa part déjà mis plusieurs fois le cap vers l'Afrique du Sud. En 1994, il a notamment assisté, en tant que prince héritier, à la prestation de serment de Nelson Mandela, alors devenu premier président noir de l'Afrique du Sud. En 2006, Philippe et Mathilde ont mené une mission économique dans le pays. En tant que Souverain, Philippe était présent aux funérailles de Mandela en 2013. La visite d'État se concentrera sur trois villes: Pretoria, Johannesburg et Le Cap. Le couple royal sera accompagné par la ministre fédérale des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, les ministres-présidents de Wallonie (Elio Di Rupo) et de la Région de Bruxelles-Capitale (Rudi Vervoort) ainsi que le ministre flamand des Finances Matthias Diependaele. Une importante délégation de chefs d'entreprise et de représentants du monde académique sera également du voyage. Au total, près de 140 personnes seront de la partie. Ce déplacement vise à approfondir les relations entre la Belgique et l'Afrique du Sud. Ce pays est la deuxième économie d'Afrique et joue un rôle de premier plan sur le continent, malgré sa dette élevée. La Nation arc-en-ciel revêt également une importance particulière pour la Belgique, le pays abritant la plus grande communauté belge d'Afrique. Le Service public fédéral Affaires étrangères estime qu'environ 10.000 compatriotes y résident. La visite d'État entrera dans le vif du sujet jeudi avec la réception du couple royal belge par le président sud-africain Cyril Ramaphosa et un banquet d'État à Pretoria. (Belga)