Accord interprofessionnel - La CSC approuve à son tour le projet d'accord social

Les syndicats et les organisations patronales réunis au sein du Groupe des 10 sont parvenus à un projet d'accord interprofessionnel (AIP) la semaine dernière. Pour l'essentiel, ce projet d'accord confirme des mesures qui avaient déjà été prises lors du précédent AIP (chômage économique, heures supplémentaires, etc). Il se démarque toutefois par la demande des partenaires sociaux d'un maintien des règles fiscales et parafiscales relatives à la pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2030. Le texte prévoit également une prolongation jusqu'au 30 juin 2025 des dispositifs de fin de carrière (RCC) ainsi que des régimes dérogatoires pour les emplois de fin de carrière notamment. La CSC demande désormais au gouvernement fédéral de mettre en œuvre le contenu de cet accord dans son intégralité. Mardi, le syndicat libéral CGSLB avait déjà approuvé l'accord partiel à 96%. (Belga)