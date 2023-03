Agrément provisoire pour une clinique du sein en province de Luxembourg

Le dossier n'est pas neuf. En 2016, un refus d'agrément avait été notifié aux Cliniques du Sud Luxembourg en raison d'un non-respect des normes. L'intercommunale de soins de santé Vivalia avait introduit un recours avant de se désister. Elle avait ensuite complété son dossier mais s'était à nouveau fait recaler et son recours avait été jugé non-fondé. "En septembre dernier, vu les différentes interpellations relatives à l'absence de clinique du sein en Province de Luxembourg, nous avons pris l'initiative d'informer Vivalia qu'elle avait toujours la possibilité d'introduire une demande d'agrément et proposé différentes pistes de solutions", a expliqué la ministre Morreale, interrogée sur le sujet par les députées Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés) et Anne Laffut (MR). Fin décembre, une demande d'agrément a finalement été introduite pour une Clinique du sein coordinatrice sur le site d'Arlon et une Clinique du sein satellite sur le site de Libramont. "L'Aviq a instruit le dossier et a interrogé le Registre du Cancer par rapport aux critères d'activité, qui étaient rencontrés. L'administration m'a alors fait parvenir une proposition d'agrément provisoire pour une durée de 6 mois", a ajouté la ministre qui a signé le dossier d'agrément ce mercredi. "Le délai d'agrément provisoire sera mis à profit pour faire parvenir différents documents manquants", a-t-elle conclu. (Belga)