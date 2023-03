Blinken plaide pour le retour des États-Unis à l'Unesco afin de contrer la Chine

"Je pense vraiment que nous devrions retourner à l'Unesco", a affirmé le secrétaire d'État devant une commission parlementaire. "Pas pour leur faire un cadeau, mais car ce qui s'y passe compte vraiment", a-t-il dit, en citant en particulier les débats au sein de l'organisation basée à Paris sur l'intelligence artificielle ou encore dans l'éducation. Les États-Unis s'étaient retirés sous l'ancien président Donald Trump de l'agence de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture fin 2018, en représailles à un parti-pris, selon eux, anti-israélien. Ils avaient déjà suspendu le paiement de leurs cotisations en 2011 lorsque les Palestiniens étaient devenus membres. "La Chine est à présent le plus gros contributeur à l'Unesco", a relevé Antony Blinken et "nous ne sommes même pas à la table. Il est important que nous y retournions." Le département d'État américain a requis 150 millions de dollars pour financer ce retour éventuel dans le projet de budget de l'administration Biden pour 2024, qui a été récemment soumis au Congrès pour approbation. (Belga)