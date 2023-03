Coronavirus - La Chine approuve son premier vaccin à ARNm

Le vaccin, qui cible le variant Omicron, a été approuvé pour un "usage d'urgence" par l'autorité de régulation sanitaire de Pékin, a déclaré mercredi l'entreprise dans un communiqué. Les résultats d'une étude clinique menée auprès de 4.000 personnes montrent que l'efficacité du vaccin est comprise entre 70 et 85% jusqu'à quatre semaines après avoir été utilisé comme booster, selon CSPC Pharmaceutical Group. Le sérum peut être conservé entre 2 et 8°C, mais l'entreprise pharmaceutique n'a pas précisé combien de temps. L'autorisation intervient après que les vaccins à ARNm ont été déployés depuis longtemps dans le reste du monde et trois mois après que la Chine a assoupli sa politique zéro-Covid. La levée des restrictions a été suivie d'une énorme vague d'infections, qui a entraîné des milliers de décès. Le fait qu'il n'y ait pas de vaccin à ARN messager en Chine a longtemps été considéré comme une lacune. Les vaccins à ARNm contiennent le code génétique de fragments du virus contre lesquels notre système immunitaire va réagir. Le corps va fabriquer lui-même les protéines virales à partir de l'ARNm et le système immunitaire va réagir contre ces protéines. En cas d'infection, le corps se souviendra de ces protéines. Il fabriquera les bons anticorps et activera les bonnes cellules pour détruire le virus, protégeant ainsi contre la maladie. (Belga)