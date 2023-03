Diables - Romeo Lavia sur les traces de Witsel chez les Diables: "Axel est un exemple pour moi"

"Je suis extrêmement fier de faire partie de ce groupe et maintenant que je suis là, j'espère bien sûr jouer un rôle", a déclaré Lavia, qui sans une blessure aurait peut-être été sélectionné au Qatar, lors de la conférence de presse de mercredi à Tubize. Axel Witsel a joué comme prévu lors de la Coupe du monde le rôle de pare-choc devant la défense. Il a toutefois été décevant au Qatar comme le reste de l'équipe et, entre-temps, il se retrouve de plus en plus souvent sur le banc de touche à l'Atlético Madrid. Vendredi dernier, Witsel n'a pas été retenu dans la sélection de Tedesco, qui a toutefois souligné que cela ne signifiait pas nécessairement la fin de la carrière internationale de Witsel, âgé de 34 ans. En tout état de cause, il appartiendra à son remplaçant de jouer contre la Suède et l'Allemagne. L'accent est mis sur Lavia, qui a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs de Premier League et semble en passe de devenir le nouveau prince héritier du football belge. "Je ressemble le plus à Witsel : solide défensivement, avec de la qualité balle au pied. Axel est vraiment un exemple pour moi. Je n'ai pas vraiment d'idoles. Je ne ressens pas non plus de pression, même si on parle beaucoup de moi. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, les joueurs mettent rapidement à l'aise les nouveaux venus. En dehors du terrain, je m'entends très bien avec Amadou Onana. C'est un plaisir d'être sur le terrain avec lui." (Belga)