Diables rouges - Les défenseurs Emil Holm et Joel Andersson forfaits avec la Suède

(Belga) La Fédération suédoise de football a annoncé les forfaits des défenseurs Emil Holm (Spezia) et Joel Andersson (FC Midtjylland) pour les matches de qualification à l'Euro contre la Belgique (vendredi) et l'Azerbaïdjan (27 mars). Holm est malade et Andersson blessé.