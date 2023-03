D'importantes perturbations prévues en raison de travaux sur l'échangeur de Zwijnaarde

La première phase des travaux, prévus jusqu'en novembre, concernera la sortie de l'E40 venant de Bruxelles vers l'E17 en direction de Courtrai et la sortie de l'E17 venant d'Anvers vers l'E40 en direction de Bruxelles. Celle-ci devrait se terminer le 24 août. Le trafic venant de Gand et d'Anvers en direction de Bruxelles sera dévié vers le R4 via l'échangeur de Destelbergen en raison de la fermeture de la sortie de la E17 en provenance d'Anvers vers la E40 en direction de Bruxelles. La sortie de la E40 venant de Bruxelles vers la E17 en direction de Courtrai est déjà fermée et le trafic est dévié via les échangeurs de Merelbeke et de Destelbergen. Les automobilistes peuvent également continuer sur la E40 afin d'emprunter la B402 vers Courtrai. La phase préliminaire du chantier commencera la semaine prochaine, entrainant des perturbations plus limitées. (Belga)