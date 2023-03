Invasion de l'Ukraine - Aryna Sabalenka victime de "haine" pour le rôle du Belarus dans l'invasion de l'Ukraine

L'ancienne partenaire d'Elise Mertens en double, dit n'avoir jamais connu de telles tensions dans les vestiaires et avoir été confrontée à des "conversations bizarres" après que son pays a aidé la Russie dans sa guerre. "Pas avec les filles, mais avec des membres de leur équipe". "C'était vraiment difficile pour moi parce que je n'avais jamais été confrontée à autant de haine dans les vestiaires. Il y a beaucoup de "haters" sur Instagram quand vous perdez des matchs, mais dans le vestiaire, je n'ai jamais été confronté à ça. C'était vraiment difficile de comprendre qu'il y ait tant de gens qui me détestent sans raison. Je n'ai rien fait. C'était très dur, mais maintenant ça va mieux. La guerre a peut-être provoqué plus de tensions dans le tennis que dans tout autre sport, les joueurs russes, ukrainiens et bélarusses s'affrontant régulièrement. Les joueurs russes ont été interdits de jouer sous le drapeau de leur pays, mais cela n'a pas suffi à apaiser les nombreux joueurs ukrainiens présents sur le circuit. L'Ukrainienne Lesia Tsurenko s'est retirée de son match contre Sabalenka à Indian Wells la semaine dernière, invoquant une crise de panique dont elle avait souffert après avoir discuté avec Steve Simon, directeur général de la Women's Tennis Association (WTA), tandis que la Russe Anastasia Potapova a reçu un avertissement formel pour avoir porté un maillot du Spartak Moscou sur le court. (Belga)