Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le président Zelensky visite le front près de Bakhmout

"Région de Donetsk. Positions de première ligne des militaires ukrainiens en direction de Bakhmout", a déclaré M. Zelensky dans un message sur Telegram en publiant une vidéo de ce déplacement. Ce voyage intervient au moment où les séparatistes prorusses combattant aux côtés de l'armée russe affirment que la ville est "presque encerclée". Sur ces images, on le voit dans un hangar sans équipement de protection mais accompagné de gardes de corps lourdement armés remettre des décorations aux militaires, eux aussi armés et en tenue de combat. "Je suis honoré de décorer les meilleurs de nos héros, de vous serrer la main et remercier pour la défense de notre État et de la souveraineté", a déclaré M. Zelensky aux militaires. "Vous avez un destin difficile mais historique, celui de protéger notre terre et de tout rendre à l'Ukraine, pour nos enfants", a-t-il poursuivi avant de rendre hommage aux soldats tués "dans l'Est et généralement dans cette guerre". Certains militaires ont fait des selfies avec le chef de l'État, une femme soldat l'a serré dans ses bras. La ville de Bakhmout, qui comptait environ 70.000 habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, est le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le déclenchement de la guerre. Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner dont les hommes sont en première ligne dans cette bataille, a déclaré cette semaine que ses forces contrôlaient environ 70% de la ville. Ces dernières semaines, les forces russes ont progressé au nord et au sud de Bakhmout, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes. (Belga)