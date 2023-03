Invasion de l'Ukraine - Zelensky, près de Bakhmout, promet une victoire militaire

Les déclarations du président ukrainien, venu conforter ses troupes au plus près des combats près de Bakhmout, puis à Kharkiv, grande ville du nord-est, faisaient suite à de nouvelles frappes meurtrières de l'armée russe. Celles-ci ont coûté la vie à au moins sept civils dans la région de Kiev, et ont touché de plein fouet un immeuble d'habitations de Zaporijjia (centre-est), y faisant au moins un mort et des dizaines de blessés. "Nous répondrons de façon certaine (...) à toutes les attaques contre nos villes", a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. "Ici, dans le Donbass, dans la région de Kharkiv, partout où le Mal russe est venu, il apparaît évident que cet État terroriste ne peut être stoppé autrement que par notre victoire", a-t-il ajouté. La Russie a, de son côté, assuré avoir "repoussé" mercredi une attaque de drones marins sur Sébastopol, le port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire, dans le sud de la Crimée. Dans son message vidéo mercredi soir, Volodymyr Zelensky a promis aux Tatars de Crimée, une communauté musulmane locale, que le ramadan qui commence jeudi serait le dernier qu'ils vivraient "sous la menace de la répression russe." (Belga)