Jupiler Pro League - Julien de Sart prolonge à La Gantoise jusqu'en 2026

Le milieu de terrain est arrivé de Courtrai à l'été 2021. Au début de la saison en cours, De Sart est resté à l'écart pendant plus de deux mois à la suite d'une opération des adducteurs. Depuis le début de l'année, Hein Vanhaezebrouck l'a régulièrement titularisé. Jusqu'à présent, il a joué 79 matches au cours desquels il a inscrit dix buts et délivré quatre passes décisives. "Je suis très fier de poursuivre mon aventure à Gand", a déclaré l'ancien international espoir. "Avec les supporters, je suis également très motivé pour réaliser de grandes choses, à commencer par les prochaines semaines qui seront très importantes pour le club." A quatre journées de la fin de la phase classique, La Gantoise occupe la quatrième place, qui permet de participer aux playoffs pour le titre. Le Club Bruges suit à deux points, Westerlo à trois et le Standard à cinq. Les Buffalos sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Conference League, où ils affronteront West Ham United. Auparavant, De Sart a joué au Standard, Middlesbrough, Derby County et Zulte Waregem. (Belga)