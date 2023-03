La chanteuse et scénariste Emmanuelle Mottaz est décédée à 59 ans

"Emmanuelle nous a quittés. Immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur", a-t-il écrit sur Facebook. Emmanuelle Mottaz devait sa popularité au morceau "Premier baiser". Sorti en 1986, il a atteint la deuxième place du Top 50 et s'est vendu à 700.000 exemplaires. L'année suivante, est sorti "Rien que toi pour m'endormir", qui s'est, lui, écoulé à 400.000 exemplaires. Après avoir sorti quatre albums ("Premier Baiser", "Emmanuelle", "Tu seras à mes pieds (Poor rotten baby)", "Aquarelle et jeunes filles") et une compilation, Emmanuelle Mottaz est devenue scénariste pour AB Productions. Elle a notamment travaillé sur les séries "Hélène et les Garçons", "Les Filles d'à côté" et "Les Vacances de l'amour". Dans les années 2000, Emmanuelle Mottaz a abandonné sa carrière de chanteuse et de scénariste et s'est reconvertie dans le cinéma, la production et la photographie. (Belga)