Ligue des Champions féminine - Lyon battu par Chelsea, Wolfsburg s'impose au PSG

Guro Reiten a inscrit l'unique but de la rencontre d'un tir enveloppé du droit (28e). Janice Cayman est restée sur le banc de l'OL durant toute la rencontre. Dans l'autre rencontre de la soirée, Wolfsburg s'est imposé 0-1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain grâce à un penalty de Dominique Janssen (62e) sifflé pour une main d'Elisa De Almeida, qui a écopé d'un second jaune sur cette action et a été exclue. Mardi, le Bayern avait battu Arsenal 1-0 et Barcelone s'était imposé 0-1 à l'AS Rome. Les matchs retour se joueront mercredi et jeudi prochains. (Belga)