L'île du Nord de la Nouvelle-Zélande secouée par des centaines de tremblements de terre

Mercredi, le service de surveillance de l'activité sismique du pays, Geonet, a déclaré avoir enregistré 922 tremblements de terre depuis 9h00 du matin (21h00 HB) près de Kawerau, sur l'île du Nord. L'"essaim de séismes" a commencé samedi, avec le plus important d'entre eux, qui a atteint une magnitude de 4,8, a déclaré le sismologue John Ristau. L'essaim semble faiblir, mais M. Ristau reste prudent. "Nous nous attendons à une diminution globale de la fréquence de ces tremblements de terre au fil du temps, mais nous n'avons aucun moyen d'en être sûrs", a-t-il tempéré. Selon le sismologue, la région de Kawerau a connu des essaims similaires en 2018 et 2019, mais les séries avec un tel nombre d'événements de magnitude 4 sont relativement peu fréquentes. "Nos experts pensent que cet essaim est dû à des mouvements le long de failles actives et n'est pas lié à l'activité volcanique ou géothermique." Les autorités locales ont fermé certains sentiers de randonnée en raison du risque de chutes de pierres et de glissements de terrain. Pour le moment, seuls quelques dégâts mineurs ont été constatés dans les maisons. (Belga)