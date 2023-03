NBA - Boston signe son 50e succès, OKC poursuit sa remontée

Jayson Tatum auteur de 36 points et 8 rebonds a justifié son rôle de leader des Celtics. Il a été bien épaulé par Jaylen Brown (27 pts) et Derrick White (20 pts, 12 ast). La défense des Bostoniens a aussi été très efficace même si Domantas Sabonis, la star lituanienne de Sacramento, a signé son 12e triple-double de la saison avec 16 points, 13 rebonds et 12 passes. L'autre vedette des Kings le meneur De'Aaron Fox a été limité à 18 points (il tourne à 25,5 en moyenne cette saison). Oklahoma City, annoncé en pleine reconstruction en début de saison, semble en avance sur ses prévisions. Le Thunder a équilibré son bilan (36-36) après son succès dans la salle des Los Angeles Clippers 100-101. Le retrait sur blessure de Paul George à 91-91 a coûté cher aux Clippers. La performance de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) et du rookie Jalen Williams (20 pts) a offert un 8e succès en dix rencontres à OKC, le meilleur bilan de la Ligue sur cette période (ex aequo avec Philadelphie). Oklahoma City se retrouve 7e à l'Ouest devant Dallas et Minnesota, deux franchises qui affichaient des ambitions bien plus élevées. Cleveland est venu gagner à Brooklyn 109-115. Donovan Mitchell a marqué 31 points pour les Cavaliers qui ont dominé les 2e et 3e quarts (48-71). Après ce 20e succès en déplacement, Cleveland est plus que jamais 4e (46v-28d) loin devant New York 5e (42v-31d). (Belga)